Kansoy: “Çeyrek asırdır aynı yönetim. Karanlığa gidiyoruz”

Güzelyurt Belediye Başkanlığına bağımsız adaylığını açıklayan Reşat Kansoy, katıldığı bir WebTV programında “Çeyrek asırdır aynı yönetim. Karanlığa gidiyoruz” dedi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre programda soruları yanıtlayan Kansoy, “Kaldırımsız yollar, yaya güvenliği yok, öğrencinin güvenle yürüyebileceği yerler yok, ODTÜ gibi marka bir üniversitede eğitim gören arkadaşlarımızın eğlenebileceği bir yer yok. Ne öğrenciyle ne de turistle barışık bir kent yok maalesef. Vizyonsuzluğun ayyuka çıktığı bir yerdir Güzelyurt. Yeter artık. Çeyrek asırdır ayni zihniyet yönetiyor bu kendi ve kent sürekli karanlığa gidiyor. Bu nedenle, bunu değiştirmek adına aday oldum” ifadelerini kullandı.

Partili adaylar karşısında bağımsız aday olmanın zorluklarıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Kansoy, “Acaba bir örgütlü parti kadar sokağa indiğimizde örgüt disiplinini sağlayabilir miyiz ilk başlarda endişeliydim. Birçok parti disiplinini kıskandıracak gönüllülerden kurulu bir ordumuz var. Hayır benim böyle bir endişem yok. Ana akım partilerden çok daha örgütlü bir Reşat Kansoy var. Çünkü bizim enerjimize ve vizyonumuza inanan bir ordu var. Kozmopolit bir yapıdır bu ordu. Bu yapı benim tek siyasi örgütüm olan Güzelyurt’a kilitlenmiştir. Benim tek ideolojim Güzelyurt’tur ve 25 Aralık sonrasında da Güzelyurt olacaktır” ifadelerini kullandı.

-“Güzelyurt göç veriyor”

“Güzelyurt göç veriyor” diyen Kansoy, “İşte bunu durduracak yeni bir başkana ihtiyacı var Güzelyurt’un. Güzelyurt’un sorunlarını bilen genç bir başkanın bu sürece liderlik yapması gerekir. Bu süreci 2-3 dönem yönetip süreci terse döndürsün” şeklinde konuştu.

Kendi başkanlığı döneminde Güzelyurtluların dışında Girneli, Lefkoşalı ya da Mesaryalı kişilerin de Güzelyurt’u ziyaret edebilmesi için projeler hazırladıklarını anlatan Kansoy, öncelikle ekonomik kalkınmanın önünü açacak projelere odaklanacağını kaydetti.

“Kıbrıs’ın en uzun körfezi olan Güzelyurt körfezini ülkeye kazandırmak için adayım. Merkezi hükümetlerle bunu yapacağız” diyen Kansoy tarım ve turizm sektörü yanında iki üniversite ve belediye meclisiyle birlikte imar planı hazırlayacağını ifade etti ve şunları kaydetti:

“Narenciyeyi ve tarım dallarının sürdürülebilir kılmak için bu adımı atacağız. Eko/agro turizm ya da özel ilgili turizmi yükseltilmelidir bölgemizde. Ülkeye en çok para kazandıran turizm modelidir bu. Doğal ortamı yaşar turist ve yeniden ülkesine döner. Bu gibi çalışmalar mevcut yönetim tarafından hiç benimsenmedi maalesef. Çok projemiz var. 25 Aralık’tan sonra bir bir bu projeleri hayata geçireceğiz”

Konuşmasında Mahmut Özçinar’a da eleştiriler getiren Kansoy, “Ben yapılmayanları yapmak, yapılanın da üzerine koymak için aday oldum” dedi.