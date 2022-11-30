Kansoy öğrenci ve turiste yönelik projelerine dikkat çekti

Güzelyurt Belediyesi bağımsız başkan adayı Reşat Kansoy, Güzelyurt için kendi öğrenci ve turiste daha çok hitap edecek projeleri olduğunu belirtti.
Reşat Kansoy, internet üzerinden yayımlanan bir programda, “Güzelyurt hak ettiği değeri bulmuyor. Güzelyurt’un potansiyelini ortaya çıkarmak ve düşüşü terse çevirip, çıkış grafiği yakalamak için projelerimiz hazır” dedi.
Aydınlatma isteyen sokakların aydınlatılmasının planları arasında olduğunu belirten Kansoy, “Biz öğrenci dostu bir kent için aday olduk. Öğrencilerin rahatlıkla gece çarşıya inmesi, sosyalleşmesi, buralarda keyifli zaman geçirmesi ve para harcaması gerekiyor. Biz bunu sağlayacağız” dedi.
Kansoy, seçilmesi halinde, Güzelyurt’ta müzeyi ziyaret eden turistlerin çarşıya inmesini kolaylaştırmak için yayalar için güvenliği arttıracaklarını söyledi.