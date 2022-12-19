Kansoy, seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy, Güzelyurt ve köylerinin gelişimi için öncelikle göçü durduracaklarını bunun için de gençlere iş, aş ve konut sağlayacak projelerin hazır olduğunu kaydetti.

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy, katıldığı bir televizyon programında projelerini paylaştı.

“İlk kez aday oldum, ilk kez kapıları çalıp oy istiyorum, vizyonumu anlatıyorum. Çok heyecanlıyız ekibimle birlikte…” Diyerek söze başlayan Kansoy, “Vatandaşlarımıza vizyonumuzu anlatıyoruz, gördüğümüz ilgiden oldukça memnunum” dedi.

Kansoy, “Çaldığımız kapıları açan insanımızın genç bir soluk, yeni bir vizyon talebi gözlerinden okunuyor, seçim sürecinden keyif almamın temeli de bundan kaynaklanıyor. Oturup kahvemizi içip gelecekle ilgili vizyonumuzu paylaştıkça insanımızın değişime inandığını gördük” diyen Kansoy, şöyle devam etti:

“Ben ve ekibim Güzelyurt ve köylerinin değişimi için yola çıktık. Yepyeni bir vizyon hazırladık, çünkü Güzelyurt’un değişime ihtiyacı var. Çeyrek asırlık bir hizmet var ve artık yeter. Çağdaş ve vizyoner bir kimliğe, yeniliklere ve gelişime açık bir yerel yönetime ihtiyacımız var. İşte Reşat Kansoy bu vizyon ile yönetime taliptir”

“Şehrimiz çeyrek asırdır ayni yönetim ile sürekli göç veren, turist ve öğrenci ile küs, yatırımcıyı iten bir noktaya geldi” diyen Kansoy, “Benim rakibim ne UBP ne de CTP’dir. 1998 yılında beri görevde olup, göçü yavaşlatamayan, gençlerin iş aş konut imkanlarını sağlayamayan, ekonomik atılımın alt yapısını hazırlayamayan Özçınar’dır. Ben yeni vizyonun, yeni bir enerjinin temsilcisiyim” ifadelerini kullandı.

-Toplu konut ile göç yavaşlayacak

Güzelyurt’un kişi başına düşen gelirde en düşük noktada olduğunu, çarşı esnafının siftah yapmadan kepenk kapatmak zorunda kaldığını, sürekli göç veren bir şehir noktasına geldiğini, denize yakın olup bu noktada hiçbir yatırıma öncülük edilemediğini anlatan Reşat Kansoy, işte bu noktada hazırladığı projeler ile bu kötü gidişatı değiştireceğini kaydetti.

Verimli tarım alanları dışında kalan bölgelere merkezi hükümet ile işbirliği içinde toplu – sosyal konut projeleri hazırladıklarını ve böylelikle gençleri Güzelyurt’ta tutmayı başaracaklarını söyleyen Kansoy, istihdam yaratacak projeler ile de göçü yavaşlatacaklarını kaydetti.

Gerek Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarını gerekse de AB kaynaklarını zorlayacaklarını belirten Kansoy, gerçekçi projelere kaynak bulmanın mümkün olduğunu ekledi.

-Öğrenci ve turist çarşıya gelecek

Güzelyurt’taki öğrenci potansiyelini çarşının rekreasyon projesi ile buraya aktarmak istediklerini anlatan Reşat Kansoy, otobüs şirketleriyle görüşüp belirli bir güzergah sağlanacağını ayrıca kentten kopuk olan öğrencilerin yaya güvenlikli, kaldırımlı yollar ile kente ulaşımına olanak verileceğini söyledi.

Çarşıdaki düzenin değişeceğini ve esnafın da bundan fayda sağlayacağına dikkat çeken Kansoy, kente gelen turistin de çarşıya ulaşımını sağlayacaklarını ve böylece ekonomik anlamda bir açılım getirileceğine dikkat çekti.

-Güzelyurt yüzünü denize dönecek

Güzelyurt’un en uzun sahil şeridine sahip bir kent olmasına rağmen deniz ile ilişkisi olmadığını anımsatan Kansoy, Yayla sahil şeridi için düşündükleri proje ile burada bir çok yeni iş imkanı sağlanacağını ifade etti. “Bu projelerin hayat bulmasıyla Güzelyurt göç veren değil, göç alan bir noktaya gelecek” diyen Kansoy, deniz gören emlak yatırımları, çadır kamp alanları, kaplumbağa ve kuş gözlem noktaları gibi bir çok yeniliğin bölgeye kazandırılacağını belirtti.

-Özçınar’a teşekkür etti…

“Mahmut Özçınar’a çeyrek asırlık çalışmaları için teşekkür ediyorum. Heyecanını yitirmiş durumdadır, artık yeter! Yaptıklarını geliştirmek, yapamadıklarını bizler yapmak için hazırız” diyen Kansoy, Güzelyurt artık yeni bir vizyon, çağdaş bir anlayışla yönetilecek. Halkımız takdir ederse; 26 Aralık itibarı ile heyecanımız ve enerjimiz Güzelyurt’un kalkınması, gelişmesi için projelerimizi hayata geçirmeye başlayacağımız tarih olacaktır.” dedi.