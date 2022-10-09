Kantara Gençlik Kampı’nda ‘Kamp Liderliği Eğitimi’ başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Gençlik ve Spor alanlarındaki işbirliği protokolü kapsamında 7-10 Ekim tarihleri arasında Kantara Gençlik Kampında “Kamp Liderliği Eğitimi” yapılıyor.

gerçekleşen eğitimde Kantara Gençlik Kampında görevli eğitim şefi ve liderleri de hazır bulunarak gerçekleşecek sunumlarla iki ülke arasındaki kamp çalışmaları inceleniyor.

KKTC Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, açılış programında yaptığı konuşmada gençler için Kantara Gençlik Kampının çok büyük bir önemi olduğunu ve her yıl kamp dönemlerinde yoğun ilgiyle karşılaştıklarını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyetinden gelen liderlerin oralardaki kamp çalışmaları hakkında verecekleri bilgilerin önemine vurgu yaptı. Özsaygın, Türkiye’de kampçılığın oldukça gelişmiş durumda olduğunu kaydederek, Kantara Gençlik Kampına da bu anlamda yatırım yapmak istediklerini ve yeni parkur ve alanlarla kampı donatmak istediklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamplar Dairesi Başkanı Oktay Mahşer de yaptığı konuşmada ‘2022 yılı içerisinde 37 aktif 54 Kamp alanında 135.000 gence hizmet verdiklerini’ söyledi. Bu kamplarda en fazla görev alan gönüllü kamp liderleriyle Kıbrıs’ta bulunduklarını ifade etti. KKTC’den gelen gençleri de bu yaz tatilinde Çanakkale, Kastamonu, Kırşehir ve Antalya kamplarında misafir ettiklerini ifade etti. Mahşer, karşılıklı olarak tecrübe paylaşımı olacak eğitim programının önemine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam ise, iki ülke arasında 01 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Gençlik ve Spor İşbirliği Protokolüne atıfta bulunarak yapılan projelerden bahsetti. 04 Ekim’de başlayan KKTC Sportif Yetenek Taramasını tamamlamadan Kamp Liderliği Yerinde Eğitiminin başladığını belirtti.