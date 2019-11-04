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Kanunsuz avlanan 4 kişiye yasal işlem

Kanunsuz avlanan 4 kişiye yasal işlem
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Ülke genelinde  dün yapılan rutin avcı kontrolleri neticesinde; farklı bölgelerde kanunsuz avlandığı tespit edilen 4  kişiye yasal işlem uygulandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, S.K.’nin (E-70) Atlılar’da 21 numaralı ava kapalı bölgede, E.Ö.’nün (E-36)’nün İskele’de 16 numaralı ava kapalı bölgede, B.Ö.’nün (E-37) 14 numaralı sürekli ava kapalı bölge olan Ergazi göletinin 500 metreden yakın alanı içerisinde, S.G.’nin (E-40) ise Turnalar - Ergazi köyleri arasında bulunan 14 numaralı av bölgesi içerisinde ava kapalı bölge olan Arno Tepesi  mevkiinde  kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

KASTİ HASAR VE TECAVÜZİ ALET TAŞIMA

Bugün saat 03.10 sıralarında Hamitköy’de A.Ş.(E-21), tasarrufunda bulundurduğu tahta sopa ile, aralarında çıkan tartışma sonrası Mohammad Bunir’a  ait  aracın kaportasına kasten vurarak hasara uğrattı. A.Ş. tutuklandı

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