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Kanunsuz avlanmaya yasal işlem

Kanunsuz avlanmaya yasal işlem
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Polisin dün ülke genelinde yaptığı rutin avcı kontrolleri sırasında, Mersinlik’te ava kapalı bölge olan 17 numaralı bölgede, Azganlık Barajına 500 metreden yakın mesafede avlandıkları sırada tespit edilen 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis basın bültenine göre, kanunsuz avlanan B.T. (E-34), S.T. (E-30), E.S. (E-40), Ç.U.(E-31), D.B. (E-39) ve D.M. (E-21) hakkındaki soruşturma devam ediyor.

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