Kanunsuz şekilde Güneye geçmeye çalışan 11 kişi tutuklandı

Alayköy’de bu sabaha karşı polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne kanunsuz yollardan geçmek üzere kendi aralarında ittifak kurup anlaşan 11 erkek şahıs, kullanılmayan bir binanın avlusunda gizlenirken tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bahse konu şahısların tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

TARTIŞTIĞI KİŞİNİN GÖZÜNE BIÇAK SOKTU

Gazimağusa’da bu sabaha karşı yaşanan olayda, B.G.B.B.(E-25), aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçağı E.B.M’nin (E-27) sol gözüne soktu.



E.B.M. kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip göz servisinde gözetim altına alındı. B.G.B.B’nin arandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.YANGIN OLAYLARITaşpınar’da dün Olgun Dayıoğlu’na ait arazide muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcım yangın çıkardı.İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 1 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile yaklaşık 150 metre uzunluğundaki damlama sulama boruları yandı.Yine dün Güzelyurt’ta, Doğay Zaim’e ait biçilmemiş arpa tarlasında muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımdan yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangında, yaklaşık 1 dönüm biçilmemiş arpa tamamen yandı.