Kanunsuz silah tasarrufu...1 tutuklu

Lefkoşa’da ruhsatsız tabanca tasarruf eden bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, isminin baş harfleri N.A.(E-55) olan şahsın kalmakta olduğu ikametgahta Polis tarafından bir adet tabanca ve 9 adet canlı merminin kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Alsancak’ta Baturcan’ın ölüm nedeni kalp krizi

Alsancak’ta 27 Ekim’de sokakta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 66 yaşındaki Yılbay Baturcan’ın ölüm nedeninin “kalp hastalığı ve kalp krizi” olduğunun, yapılan otopside tespit edildiği kaydedildi.

-Yayla'da portakal hırsızlığından iki kişi tutuklandı

Yayla'da bir bahçeden 260 kilogram portakal çaldığı gerekçesiyle iki kişi ( Z.K.(E-45) ve M.T.(E-47)) tutuklandı.

-Bostancı’da iki kişi kasti hasardan tutuklandı

Bostancı’da dün gece, iki kişi alkol tesiri altında yüksek sesle rahatsızlık verdiği ve olay yerine gelen polis aracının camını kırdığı gerekçesiyle tutuklandı. Olaylarda yer alan H.Ö.(E-22)’nün 158, H.T.(E-59)’nin ise 286 miligram alkollü olduğu tespit edildi.

-İkamet izni olmayan 7 kişi tespit edildi

Ülke genelinde yapılan denetimlerde herhangi bir yasal statüsü veya ikamet izni olmadan ikamet eden 7 kişi tutuklandı.

-Trafikte denetimler

Trafikte dün bin 921 araç sürücüsü kontrol edildi, 213’ü yasal hız sınırın üzerinde süratli, 55’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 34’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 382’i de diğer trafik suçlarından rapor edildi; 1 sürücü tutuklandı, 40 araç ise trafikten men edildi.