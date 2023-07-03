Kanunsuz silah ve patlayıcı madde tasarrufundan 10 kişi tutuklandı

Kanunsuz silah ve patlayıcı madde tasarrufundan 10 kişi tutuklandı
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Arapköy’de polis tarafından yapılan operasyonda, kanunsuz silah ve patlayıcı madde tasarrufundan 10 kişi tutuklandı.

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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bu sabah 03.30 sıralarında Arapköy’de polis tarafından yapılan operasyonda, M.Y.’nin (E-29) aracında yapılan aramada 4 adet canlı mermi ve söz konusu şahsın üzerinde yapılan aramada sivri uçlu bıçak bulundu. Olay yerinin çevresinde yapılan aramada ise bir adet 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 15 adet canlı mermi ile 1 adet muşka bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ile olay yerinde tespit edilen M.I.(E-22), M.R.Y.(E-24), F.Y.(E-27), Ö.Y.(E-24), A.N.(E-25), D.N.(E-23), M.A.T.(E-20), Ö.B.Ö.(E-22), ve Ş.U.(E-26) tutuklandı.

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