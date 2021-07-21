"Kapalı Maraş KKTC toprağıdır ve devletimizin kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığınca, "Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve her devlet gibi devletimizin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) destekleyen yanlı bir değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

Borrell'in Kapalı Maraş'a ilişkin değerlendirmesinin AB'nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve her devlet gibi devletimizin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz tarafından Kapalı Maraş'a ilişkin alınan ve Sayın Cumhurbaşkanımızca Kıbrıs Türk halkı için çok önemli bu günde açıklanan kararın bu çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir. Kapalı Maraş'ın, bu aşamada, bir kısmının askeri bölge statüsünün kaldırılmasına yönelik kararımız gibi gelecekteki kararlarımız da hiç şüphesiz, mülkiyet hakkına mutlak saygı gözetilerek alınacaktır. "

"Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı koruma kararlılığında olduğumuzu bir kez daha vurgularız"

GKRY’ye koşulsuz desteğini sürdüren AB yetkililerinin beyanatlarının hiç bir ahlaki hükmünün kalmadığının altı çizilen açıklamada, Borrell’in, Kıbrıs Türk halkının iradesi hilafına, halihazırda geçmişin kalıntısı haline dönüşen BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapmasının beyhude olduğuna değinildi.

Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs konusunun çözüm modeline ilişkin kararını verdiği kaydedilen açıklamada, bu kararın, KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne saygı duyulmasına dayandığı, AB'nin ise er ya da geç bu gerçeği idrak edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının varlığını dahi görmezden gelen AB'nin tehditkar açıklamalarına karşın, Anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı koruma kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı günde bir kez daha vurgularız." ifadeleri kullanıldı.