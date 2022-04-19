Kapalı Maraş’ın ziyaret saatleri yeniden düzenlendi

Kapalı Maraş’ın ziyaret saatleri 08.00-20.00 olarak yeniden düzenlendi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret saatleri yarından itibaren aynı emniyet ve güvenlik şartlarında 08.00-20.00 arasında olacak.

Kapalı Maraş’ın 8 Ekim 2020’de yaya ziyaretine açılan bölümü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyordu.