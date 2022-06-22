Kapalı mekanlar için maske kararı

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Koronavirüsle mücadele kapsamında kararlar aldı.

Buna göre, kalabalık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu geri geldi. Hastane, huzurevi, bakımevleri ve cezaevlerinde maske kullanımı da devam ediyor.

Ayrıca, semptomu olan kişilerin mutlaka maske takmaları ve testlerini yaptırmaları, pozitif çıkmaları halinde ise izole olmaları gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, temaslı kişilere 5. gün antijen testi yapma kararı da yeniden alındı.