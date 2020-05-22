Bakanlar Kurulu kararı gereği kapalı olması gereken Jasmine Court Otel’deki kumarhanede kumar oynayan 7 kişi ve onlara müsaade edip, hizmet sunan 4 kişi tutuklandı.
Girne’deki kumarhanede dün saat 18.00 sıralarında polis tarafından yapılan denetimde, S.L.(E-38), O.E.O (E-36), M.Ö.(E-37), E.A (E-33), H.G (E-27), D.C (E-35) ve M.M ‘nin (E-25) para ve parayı temsil eden fişler karşılığında kumar oynadıkları tespit edildi.
Polis açıklamasında, bahse konu şahıslar ile kumar oynanmasına müsaade eden M.D (E-56), oyun sırasında krupiyerlik ve garson hizmeti veren T.G (E-28), L.P (K-43) ve İ.A’nın (E-31) tutuklandığı belirtildi.
Kumar oynanmada kullanılan malzemelerle zanlıların tasarrufunda bulunan toplam 5 bin 668 TL, 400 Euro, bin 320 ABD Doları ve 200 Sterlin nakit para emare olarak alındı.
Kapalı olan otelin kumarhanesinde kumar oynandı
Bakanlar Kurulu kararı gereği kapalı olması gereken Jasmine Court Otel’deki kumarhanede kumar oynayan 7 kişi ve onlara müsaade edip, hizmet sunan 4 kişi tutuklandı.