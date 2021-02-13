Kapanma kararı 22 Şubat'a kadar devam edecek

Bakanlar Kurulunun yaklaşık 7 saat süren toplantısı sona erdi.
Başbakan Ersan Taner, kurul sonrası alınan kararları açıkladı.
Saner’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
-İkinci açılım süreci Bakanlar Kurulunda uzun süre tartışılmıştır.
-Kurul toplantısında
-11.00 ile 21.00 arasında paket servisi ve ilk kez olarak online hizmet verenler hizmet yapılabilecek.
-Pazar günleri fırın ve eczaneler dışında kapalı kalma kararı devam edecektir.
-Bankalarda minimum personelle görev yapması kararlaştırıldı.
-İlçeler arası geçişlerin yasak kararı devam edecek.
-Marketlere giderken en yakın markete gidilmesini rica ediyoruz.Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 20:05