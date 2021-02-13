Kapanma kararı 22 Şubat'a kadar devam edecek

Bakanlar Kurulunun yaklaşık 7 saat süren toplantısı sona erdi.

Başbakan Ersan Taner, kurul sonrası alınan kararları açıkladı.

Saner’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-İkinci açılım süreci Bakanlar Kurulunda uzun süre tartışılmıştır.

-Kurul toplantısında

-22 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı devam edecek.

-11.00 ile 21.00 arasında paket servisi ve ilk kez olarak online hizmet verenler hizmet yapılabilecek.

-Pazar günleri fırın ve eczaneler dışında kapalı kalma kararı devam edecektir.

-Bankalarda minimum personelle görev yapması kararlaştırıldı.

-İlçeler arası geçişlerin yasak kararı devam edecek.

-Marketlere giderken en yakın markete gidilmesini rica ediyoruz.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 20:05