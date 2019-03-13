Kapasite Geliştirme Projesi görüşüldü

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar dün AB uzmanıyla Avrupa Birliği Destek Ofisi’nin yürüttüğü Kapasite Geliştirme Projesi hakkında görüştü.



Birlikten yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde gerçekleşen görüşmede, K.T. Belediyeler Birliği’nde kurumsal bir plan oluşturulması kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.



Toplantıda, KTBB Genel Koordinatörü Hüseyin Köle ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Merih

Beydola da hazır bulundu.