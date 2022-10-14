Kaptan: “Yeni terminal pistinin 15 Kasım’da açılması mümkün değil”

Kıbrıs Genç TV’de Didem Gürses’in sunduğu Alternatif Gündem Programına katılan Eski KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, 15 Kasım’da açılması beklenen Ercan Havalimanı yeni terminali ve pistinin 15 Kasım’da açılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Teknik donanım ve elektrik konusunda eksiklikler bulunduğunu belirten Kaptan şunları ifade etti;

“Kayıt altında olması için özellikle söylüyorum 15 Kasım tarihinde yeni pist açılmayacak. Çünkü yeni pistin açılması için bir takım teknik donanımların gelmesi, kurulması ve uçuş kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Bu konuyu çok yakından takip ediyorum yıllarca Hava Trafik Şube Amirliğinde çalışan biri olarak söylüyorum meydan göstermelik olarak açılabilir ancak teknik eksiklikler vardır. Elektrik sorunu dahi çözülmedi elektrik henüz yeni terminal binasına gitmedi.

Yolcu valizlerinin boşaltılmasını sağlayacak cihazlardan tutun birçok donanıma kadar hazırlıklar tamamlanmış değil.

Elektrik sorunu çözülmedikçe, pist için alınması gereken cihazlar günü güne buraya gelmezse, uçuş kontrolleri yapılmazsa ve uçuş planları yapılıp gerekli mercilerden onay alınmaz ise yeni pistin devreye girmesi söz konusu olamaz.

Bilet fiyatlarının yüksek oluşuna da değinen Ahmet Kaptan, biletlerin pahalı olmasının yer hizmetleri nedeniyle olmadığını, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın en kısa sürede ülkemize uçan hava yolları şirketi ile bir araya gelerek biletlerin ucuzlaması konusunda girişim yapması gerektiğini kaydetti.