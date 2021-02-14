Kar İş: "Bizleri görmezden gelen hükümete sivil itaatsizlik ve eylemler kapıdadır"

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmeciler Derneği yazılı açıklama yaparak, pandemi nedeniyle ülkede ikinci kez kapanma yaşamasını, toplum sağlığı açısından doğru bir hamle olduğunun kanısında oldukları belirtildi.

Kar İş açıklamasında şunlar keydedildi:

“Pandemiden dolayı ülkemizin ikinci kez kapanma yaşamasını, toplum sağlı açısından doğru bir hamle olduğunun kanısındayız. Fakat bu yaşadığımız kapanmanın sonrasında, Sağlık Üst Kurulu ve Hükümet tarafından ne zaman ve ne şekilde açılacağımız, özel sektörün ne derece destekleneceği büyük bir belirsizliktir.

İlk kapanmadan dolayı özel sektör ekonomik olarak çok büyük bir çöküş yaşamıştır. Maalesef dönemin hükümeti özel sektöre ekonomik olarak düzgün bir destek paketi yapamamış ve sonuçta birçok işletme kepenk kapatmak zorunda kalmıştır. O dönemin hükümet edenleri göstermelik paket hazırlamış olup şu anki hükümet ise buna devam etmektedir. Taktir edersiniz ki toplu taşıma sektörünün de pandemiden dolayı kapanması ekonomik anlamda toplu taşımacılara çok büyük ve kapanması zor yararalar vermiştir. Üzülerek ifade etmek isteriz’ ki birçok meslektaşımız evine ekmek dahi götüremez duruma gelmiştir.

Ülkemizde 10 Mart 2020 ‘de Koronavirüs hastalığından dolayı pandemi ilan edilmesi ile yaşanan olaylardan dolayı öğrenci taşımacılığı belirsizlik içerisindedir. 11 aylık süreçte 102 gün öğrenci taşımacılığı yapılamamış buna yaz tatilini’ de eklediğimizde toplamda 192 gün öğrenci taşımacılığından hiçbir gelir elde edememiştir.

Turizm taşımacılığı yapan arkadaşlarımızın durumu daha da vahim bir durumdadır. Evlerine 11 aydır tek bir Türk Lirası dahi götürememiştirler. Şehirler arası ve şehir içi güzergâh taşımacılığı 140 gün kapalı kalmak zorunda kalmış ve bazı işletmeler bu süreci taşıyacak yolcusu olmadığından 190 güne kadar çıkartmış, daha sonra taşımacılığa başlamıştır, hatta 11 aydır hizmete açılamayan güzergahlarda bulunmaktadır. Buna rağmen güzergahlar’ da bu süreçte hizmet vermeye başlayan firmalar personel maaşı, sosyal yatırımlar, yakıt giderleri ve araç evrakları gibi sabit giderleri bile karşılayamayıp büyük zarar görmüştürler.

Kapalı tutulduğumuz dönemlerin araç evrak harçları bile devlet tarafından faizi ile alındığını’ da not düşmek isteriz. Hükümet edenlere soruyoruz, sosyal devlet anlayışı nerde kaldı, 11 aylık pandemi sürecinde milyonlarca TL zarar gören, evine ekmek götüremeyen toplu taşıma sektörü, çalışanları ve özel sektörün günahı nedir?

Toplu taşımacı ve tüm özel sektör tükenmiş noktadadır. Bu ülkede bizlerde yaşıyoruz hatırlatmak isteriz. Hükümetin bir an evvel silkelenerek sektörel bazda ekonomik proje üretmesi elzemdir. Bankalarda borçlu pozisyonda olan işletmelerin faiz altında daha fazla boğulmadan yapılandırma yönteminin ivedilikle bulunması şart olmuştur. Ekonomik çarkların bir an önce dönmeye başlaması bunu planlamak. Sosyal devlet olgusunun gerekliliklerini yerine getirmesi hükümet edenlerin sorumluluğudur.

Kar-İş tarafından bu gerekliliklere duyarsız kalan, para kazanamadığımız bu dönemde bizleri görmezden gelen hükümete belirtmek isteriz ki sivil itaatsizlik ve eylemler kapıdadır.

2020 yılını kaybettik; 2021 yılını ise kaybedemeyiz.”