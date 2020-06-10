Kar iş'in eylemine destek

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’ne (Kar-İş’e) araçlı eylemlerinde destek belirtti ve birleşik eylem uyarısında bulundu.

KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamada, “Gerçekten kabul edilebilir olmadığı gibi, bütün bu kararlar nasıl yönetildiğimizi de bizlere bir daha gösteriyor. Çare birleşik eylemliliktedir. Kamu taşımacılarının talepleri, hepimizin de talepleridir. Hükümetin sorumluluk alması için zaman çoktan geldi. Kamu taşımacılığı yapan şoför ve çalışanların eylemliliği, görünen dalganın sadece bir kısmıdır” dedi.

Kar-İş’in, “otobüs işletmecileri için işletme ve seyrüsefer gibi harçlarda kolaylık, çalışmadıkları süreler için iyileştirme, çalışanların sosyal güvenlik yatırımlarına ve maaşlarına katkı, borçları için açılım” talep ettikleri kaydedildi.