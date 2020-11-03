Kar-İş: "Öğrenci taşımacılığı salgın tedbirlerine uygun yapılıyor"

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, öğrenci taşımacılığının Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kurallar kapsamında yapıldığını, sürekli olarak araç şoförleriyle yardımcılarının testlerinin yapıldığını açıkladı. Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın öğrenci taşımacılığının denetlenmediği yöndeki iddialarını yalanladı. Topaloğlu, “KAR-İŞ olarak Sağlık Üst Kurulunun aldığı kurallar kapsamında bizler öğrenci taşımacılığına devam ediyoruz. Dün KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş’in yaptığı ‘öğrenci taşımacılığı denetlenmiyor’ haberi gerçekleri yansıtmıyor. Zira öğrenci taşımacılığının yeniden başlaması ile tüm araç şoförleri ile yardımcılarının testlerini yaptırdık ve düzenli olarak ta yaptırmaya devam ediyoruz” dedi. Kreş ve dershane taşımacılığını Kar-İş üyeleri tarafından yapılmadığını kaydeden Topaloğlu, “Bu arkadaşların denetimlerinin yapılıp yapılmadığı konusunda biz bilgi sahibi değiliz. Ancak KAR-İŞ’e üye olan Ada genelindeki 800 araçlık filomuzda biz tedbirlerimizi maksimum düzeyde tutmaya devam ediyoruz” dedi. Havalimanından pandemi merkezlerine yapılan taşımacılığın kurallara uygun yapılmadığını iddia eden Topaloğlu, “Maliye Bakanlığından talep etmemize rağmen gelişi güzel şekilde yapılmaya devam ediyor. Bu konuda çok sabırlı davrandık ama önümüzdeki günlerde artık bu konuda daha fazla beklemeyeceğiz ve gerekirse Maliye Bakanlığı önünde eyleme gideceğiz” dedi.