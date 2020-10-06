KAR-İŞ öğrenci taşımacılığını durdurdu

Talep ettikleri fiyatı alamadıkları gerekçesiyle ülke genelinde öğrenci taşımacılığını durduran Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) hükümete çağrı yaptı, “uzlaşı sağlanmazsa eylemi sokağa taşıyacağız” uyarısında bulundu.

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, “Maliyetimizin altında taşımacılık yapmayacağız. Hükümet seçimle uğraşmayı bıraksın, bu işlere baksın. Kimse zararına çalışmaz” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile eğitim taşımacılığı protokolünde uzlaştıklarını ancak protokolün Maliye Bakanlığı’nın engeline takıldığını savunan Topaloğlu, “Ortada gerçek bir hesap var ve bizim derdimiz ekmektir” dedi.

Taşımacılığın pandemi sürecinden çok etkilendiğini belirten Fuat Topaloğlu, hükümeti sektörü yalnız bırakmakla, bazı işletmelere ayrıcalık yapmakla da suçladı.