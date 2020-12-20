Kar İş: "Pandemi taşımacılığı 9 ay sonra normale döndü"

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, pandeminin ortaya çıktığı günden bu güne sadece birkaç kişinin tekeline bırakılan taşımacılığının dokuz aydan sonra normale döndüğünü belirterek, durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kar-İş’ten yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Bir önce ki hükümet döneminde ısrarla yaptığımız çağrılar sonunda bir sonuç alamamıştık. Pandemi taşımacılığının sadece birkaç kişiye ait araçla değil, tüm araçların yararlanacağı bir sistemde olması gerektiğini söylememize rağmen bu çağrılarımıza bir yanıt alamamıştık. Yeni hükümetin kurulması ve yeni Maliye Bakanımızın göreve başlamasıyla birlikte bu yanlıştan dokuz ay sonra geri dönüldü ve taşımacılık birkaç kişinin tek elinden kurtarılıp, herkesin faydalanabileceği bir düzene geçildi.

Bu bağlamda dün güvenoyu alan yeni hükümete ve dokuz aydır süren bu haksızlığı ortadan kaldıran Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a teşekkür ediyoruz”

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020, 15:03