Kara gün! Trafiğe 2 can daha verdik...

Bu sabah, saat 04:30 sırlarında, Güzelyurt’ta, Güzelyurt – Lefkoşa çift şeritli Anayolu üzerinde Lefkoşa gidiş yönünde bulunan Eray Cemil Petrol İstasyonu içerisinden anayola ters yöne sağa doğru çıkış yapan DT 177 plakalı salon araç sürücüsü Lefke’de sakin Hasan Serkan GÜN (E-26), o esnada anayol üzerinde Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine doğru seyreden Yayla’da sakin Tolga ABDULLAHOĞLU (E-51) yönetimindeki HP 769 plakalı çift kabin araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu DT 177 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefke’de sakin Melisa YILDIRIM (K-25) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan DT 177 plakalı araç sürücüsü Hasan Serkan GÜN ile HP 769 plakalı araç sürücüsü Tolga ABDULLAHOĞLU ve HP 769 plakalı araçta yolcu olarak bulunan, Şahsin ABULLAHOĞLU (E-43) ve Özgün ABDULLAHOĞLU (E-21) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Paşaköy - Turunçlu Anayolu'ndan bir can daha...

Bu saat 05:45 sıralarında, Paşaköy - Turunçlu Anayolu üzerinde, Kurudere'de sakin Oğuzhan ÇİLO (E-29), yönetimindeki NH 830 plakalı salon araç ile Turunçlu istikametinden Paşaköy istikametine doğru seyrettiği sırada askeri birlik önlerine geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Sait UZUN (E-30) yönetimindeki NG 488 plakalı traktörün arkasında takılı bulunan tırmığa carptı.

Kaza sonucu NH 830 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan ÇİLO olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan NH 830 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Batuhan ÇİLO (E-19) ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.