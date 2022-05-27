Kara sınır kapıları için seferberlik

Kara sınır kapılarındaki araç ve yaya kuyruklarının önlenmesi için seferberlik ilan edildi

Başbakan Dt. Ünal Üstel tarafından oluşturulan komitenin Başkanılığına getirilen UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, sivil toplum örgütleri ile birlikte tüm kara giriş kapılarında hızlı geçiş için çalışma başlattıklarını duyurdu



Sınır kapılarında büyük değişim yaşanacak



Başbakan Dt. Ünal Üstel’in talimatı ile sınır kapılarında yaşanan sorunların çözümü ile ilgili oluşturulan komite çalışmaya başladı.

Başbakan Üstel, geçtiğimiz günlerde kara sınır kapılarında yaptığı inceleme ve denetimlerde sorunları yerinde görme imkânı bulmuş ve bu konuda bir komite oluşturulacağını ve sorunların en kısa zamanda çözüleceğini ifade etmişti.

Komite Başkanlık görevine UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay getirildi. Komitede ayrıca UBP Lefkoşa Milletvekilleri Ahmet Savaşan ile Alişan Şan, Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Karayolları Dairesi, Polis muhaceret yetkilileri ve Ekonomik Örgütler Platformu temsilcileri yer alıyor.

Başbakan Ünal Üstel’in talimatı ile oluşturulan komite bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirdi. Toplantılarda da kara sınır kapılarında vatandaşların ve ziyaretçilerin yaşadığı sorunlar ele alınarak çözüm önerileri ortaya konuldu.



Canaltay: Yapılacak düzenlemelerle kapılardaki rahatlama gözle görülecektir



Komite Başkanı UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, komitenin Başbakan Ünal Üstel tarafından oluşturulduğunu ve kendisinin başkan olarak görevlendirildiğini söyledi.

Bugüne kadar iki toplantı yapıldığını ve hedefin önce kısa sonra da uzun vadede yapılacak olanları en kısa sürede hayata geçirmek olduğunu ifade eden Canaltay, ülke ekonomisine ivme kazandıracak düzenlemeler için kolları sıvadıklarını söyledi. Canaltay, hem Kıbrıslı Rumlar’ın hem de turistlerin güneyden kuzeye hem de kuzeyden güneye geçişlerin kısa sürede rahatlatılacağını anlattı. Bu adımın, ülke ekonomisine de ciddi kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

Komitenin alacağı kararlar ile geçişlerin daha rahat yapılabileceğine dikkat çeken Canaltay, “Kapılardaki bilgisayarların yavaşlığı, muhaceret görevlilerinin sayı olarak yetersizliği ve kapılardaki sıkışıklığın artmasına neden olurken, yapısal anlamda da sorunlar yaşanıyordu. Bu konularla ilgili hafta başında Başbakan Ünal Üstel’in Başkanlığında Ekonomik Örgütler Platformu yetkililerinin de katıldığı bir toplantı daha yaptık. Bugün ayarıca yaptığımız toplantıda Maliye Bakanlığı’nı toplantıya çağırdık ve alacağımız tedbirlerin neler olduğunu görüştük” dedi. Canaltay, düzenlemelerin mali olarak da mümkün olduğunu vurguladı ve Ekonomik Örgütler Platformu’nun da maddi olarak sorumluluk üstleneceğini söyledi. Canaltay, işbirliği için Ekonomik Örgüt Başkanlarına teşekkür etti.



Kapıların tüm düzenlemesini Ekonomik Örgütler Platformu yapacak



Canaltay, Ekonomik Örgütler Platformu’nun kapıların tüm düzenlemesini, alt yapı, üst yapı ve bakım ve onarım konusunda kendilerine düşen görevi yapacaklarını ifade ederek bu konuda kendileri ile bir protokol imzalanacağını söyledi.

Kapılardaki geçişlerin yavaşlaması ile ilgili sigorta şirketleri ile de bir çalışma gerçekleştireceklerini ifade eden Canaltay, şöyle devam etti:

“Kara sınır kapılarında en büyük problem Beyarmudu kapısında yaşanıyor. İngiliz Üstleri ile de görüşerek kapının genişletilmesi veya biraz daha geri alınmasını talep ettik. Köprünün projesi Planlama İnşaat Dairesi tarafından çizilmiştir. Bunların yapılması ile bu kapıda bir rahatlama olacaktır.

Lefkoşa’daki Lokmacı kapısında kabinlerin yerleri ve kabinler de değiştirilecektir. Burada komple bir değişim yapılarak bu kapıda da bir rahatlama sağlanacaktır.”



Metehan’da büyük bir değişime gidiyoruz



Metehan sınır kapısında büyük bir değişime gidileceğini anlatan Canaltay, bu kapının değişiminin Ekonomik Örgütler Platformu ile birlikte yapılacağını söyledi.

Çok kısa bir sürede kapıların iyileştirilmesi yönünde adımlar atılacağını ve bundan sonra da bunların devamının geleceğini kaydeden Canaltay, “Kısa vadede pratik çözümler bularak kapılardaki sorunların çözülmesi için her türlü girişimi yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle başta sayın Başbakanımıza bana güvenerek komite başkanı yaptığı için teşekkür ederim. Ayrıca, komitemizde görev alanlar yanında kapıların düzenlenmesini üstlenen Ekonomik Örgütler Platformu’na da teşekkür ederim” dedi.