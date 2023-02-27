Karabiber ve Alper son yolculuklarına uğurlandı

Bugün ülkemiz çok değerli iki ismini son yolculuğuna uğurladı. Kıbrıs Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ahmet Karabiber ve Kıbrıs Postası Yönetim Kurulu Başkanı Polat Alper'in babası Mustafa Alper Karaoğlanoğlu’nda son yolculuklarına uğurlandı.

Hayatını kaybeden Kıbrıs Postası Yönetim Kurulu Başkanı Polat Alper'in babası Mustafa Alper, Karaoğlanoğlu camiinde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Ersin tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bazı Bakan ve Milletvekilleri de katıldı.

Cenazede Kıbrıs Postası Yönetim Kurulu Başkanı Polat Alper taziyeleri kabul etti.

Yine Karaoğlanoğlu camiinde Kıbrıs Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ahmet Karabiber de son yolculuğuna uğurlandı.

Tiyatro sanatçıları Kıymet ve Ülkem Karabiber’in babası olan Ahmet Karabiber’in cenaze töreninde sevenleri hazır bulundu.

Kıbrıs Tiyatrosuna çok değerli katkılar yapan Ahmet Karabiber, unutulmayacak izler bıraktı.