Karadeniz Kültür Derneği'nden "mütekabiliyet" çağrısı

Karadeniz Kültür Derneği bir öğrencinin ödülünü almak için Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken engellenmesi karşısında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve hükümeti “mütekabiliyete” (karşılıklılık) çağırdı.

Konuyla ilgili Karadeniz Kültür Derneği’nden yapılan açıklamada “Hayalini kurduğu başarıya ulaştıktan sonra Güney Kıbrıs yönetiminin faşizan uygulaması nedeniyle müteessir olan kızımızın göz yaşlarının bir bedeli olmalı” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Daha önce de ‘Güven Yaratıcı Önlemler’ çerçevesinde, bizler de Türkiye kökenli KKTC vatandaşları olarak olası bir antlaşma da ortak yaşama daha erken tehennü edebilmek için Güney'e geçişlerimize izin verilmesi gerektiğini belirtmiştik. Maalesef bu önerimiz pek kabul görmedi.

Şunu net söyleyelim; devletler arası ilişkilerde ‘mütekabiliyet’ esastır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizden temennimiz bu esasın gerekliliğini yerine getirip Yunan kökenli Güney Kıbrıs vatandaşlarının artık ülkemize girişinin yasaklanması uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesidir.”