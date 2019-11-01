Karadeniz Kültür Derneği'nden tepki

Karadeniz Kültür Derneği, “bir öğretmenin başörtüsü taktığı gerekçesiyle, sendika tepkisi ve baskısı üzerine Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne gönderildiğini” savunarak, bu uygulamanın insan hakları, din ve vicdan özgürlüğüne aykırı olduğunu belirtti.

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek yaptığı yazılı açıklamada, konuyu üzülerek öğrendiklerini kaydederek, şunları ileri sürdü:

“Bu ülke yasalarla mı yoksa boş teneke gibi gürültü çıkaranların söylemleriyle mi yönetilmektedir? Kılık kıyafete, uygun olmayan davranışlara, uyuşturucudan yakalanan öğretmene, özel ders vererek haksız rekabet yaratıp anayasaya aykırı davranan meslektaşlarına ses çıkarmayan öğretmen sendikalarının bu konuya bu kadar duyarlı olmaları aslında nereye hizmet ettiklerinin göstergesidir. Yapılan bu uygulama insan haklarına da din ve vicdan özgürlüğüne de aykırıdır.”

Civelek, “toplumu ayrıştırmaktan öteye gitmeyen bu uygulama hakkında Milli Eğitim Bakanlığını gerekli açıklamayı yapmaya ve yanlış karardan geri dönmeye” davet ederek, aksi takdirde hiçbir söylem ve eylemden geri kalmayacaklarını açıkladı.