Karagöz ve Atabey'in ölüm sebebi açıklandı

Polis, geçtiğimiz gün Girne’de denize düşerek hayatını kaybeden 55 yaşındaki Yusuf Karagöz’ün kalp krizi ve suda boğulma nedeniyle öldüğünü, Gemikonağı’nda misafir olarak kaldığı evde dün hayatını kaybeden 26 yaşındaki Batuhan Burak Atabey'in ölüm sebebinin ileri tetkikle belirleneceğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı, Karagöz ve Atabey’in ani ve gayri tabii ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, Girne'de Kordonboyu Caddesi’nde geçtiğimiz cumartesi günü denize düşerek yaşamını yitiren 55 yaşındaki Yusuf Karagöz'e bugün otopsi yapıldı. Karagöz’ün ölüm sebebi “kalp krizi ve suda boğulma” olarak açıklandı.

Öte yandan dün Gemikonağı'nda misafir olarak kaldığı evde yaşamını yitiren 26 yaşındaki Batuhan Burak Atabey'in ölüm sebebi ileri tetkikle belirlenecek. İleri tetkik için Atabey'den kan ve doku örnekleri alındı.