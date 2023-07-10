Karanfil: “Türkiye dün olduğu gibi bugün de Kıbrıslı Türklerin yanında”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, Türkiye’nin dün olduğu gibi bugün de Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu kaydetti.

Karanfil, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel’in açıklamalarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, “Bugün, dünyanın birçok ülkesi Türkiye ile müttefik olma için çalışma yaparken, Türkiye koşulsuz şekilde KKTC’nin yanında olduğunu tüm dünyaya ifade ediyor, her platformda adımızı zikrediyor. Sadece ifade etmekle de kalmıyor, KKTC’ye yardımlarını da esirgemiyor” dedi.

Başbakan Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet’in açıklamalarından mutluluk duyduklarını ifade eden Karanfil, “Ülkemizdeki her detayla ilgilenen bir Türkiye var, bu bizim için büyük bir şans. Havalimanından yollarımıza, ülkenin gelişmesinden Kıbrıs meselesine kadar Türkiye her noktada yanımızda olduğu için kendimizi özel hissediyoruz…” şeklinde konuştu.

Açıklamasında istikrarın önemine de değinen Karanfil, ülkeyi daha iyi noktaya getirmek için durmadan çalışılması gerektiğini, bu çalışmaları yapabilecek tek partinin de Ulusal Birlik Partisi olduğunu söyledi.

Karanfil, Türkiye ile uyum içinde çalışarak yatırımları sürdüreceklerini, kısa sürede KKTC’nin hak ettiği seviyeye ulaşacağını belirterek, “Anavatanımız yanımızda olmaya devam ettiği sürece biz de güçlenerek büyüyeceğiz....” dedi.