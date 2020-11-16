Karantina hekimi Dr. Kamiloğlu: “Orda olmak isterdim; bir teşekkür, belki bir tebessüm yeterdi”

Pandemi merkezi doktorlarından Emine Kamiloğlu, Acil Durum Hastanesi açılışına, pandemi doktor ekibinden kimsenin davet edilmediğini belirterek, “Kendi adıma konuşacak olursam orada olmak isterdim. Bir teşekkür, belki bir tebessüm yeterdi…” şeklinde tepki gösterdi.

Pandemi merkezi doktorlarından Emine Kamiloğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, pandemi doktorlarının, Acil Durum Hastanesi açılışına davet edilmediğini duyurdu, sitem etti.

Karantina hekimi Dr. Emine Kamiloğlu, acil durum ve pandemi hastanesinin açılışına davet edilmediklerini söyleyerek “Pandemi kontrolünde alın terimiz var, özverimiz var, fedakarlığımız var” dedi.

Kamiloğlu’nun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Siz hiç bu tulumun içine girdiniz mi? Girip dakikalarca hasta baktınız mı? Biz baktık. Nefes alamadan, kan ter içinde, hiç usanmadan, gocunmadan, meslek aşkı ile baktık.

Pandemi kontrolünde alın terimiz var, özverimiz var, fedakarlığımız var.

Bugün sayemizde yapılan pandemi hastane açılışında pandemi doktor ekibinden kimsenin davetli olmadığını biliyor muydunuz?

Kendi adıma konuşacak olursam orda olmak isterdim. Bir teşekkür, belki bir tebessüm yeterdi…”