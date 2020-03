Karantina hemşiresi Köse: "Can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir,lütfen evde kalın"

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası eski Başkanı hemşire Oğuz Köse Devlet Hastanesi Karantina servisi'de görev yaptığını belirterek durumun ciddiyetini belirterek herkese evlerinde kalmalarını tedbir kararlarına uymaları çağrısında bulundu.Özellikle bu zorlu süreçde;kendisi ve tüm meslektaşlarının bugün karantinada bu görevi gönüllü kabul ettiğini

ne para, ne ödül, ne de takdir beklentisi ile kabul etmediğini açıkladı.

İşte o paylaşımı;

* * **LUTFEN!!!!

CAN SIKINTISI SOLUNUM SIKINTISINDAN IYIDIR !!!

EVINIZDE KALIN SAGLIKLI KALIN!!

KORONA VIRUSU ILE GÜNÜN 24 SAATİ KESİNTİSİZ VE ARALIKSIZ OLARAK HİZMET VEREN TEK MESLEK GRUBUNA MENSUP "HEMSIREYIM" .

BU KOTU VE AGIR SURECTE YAPMIS OLDUGUMUZ HIZMETLER BIR TAKIM Kisi VE VEYA Orgutler TARAFINDAN HER NE KADAR DA GOZ ARDI EDILMEYE CALISILSADA (COVID-19) YANI KORONA VİRÜSÜ İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN MESLEKİ ENERJİMİZ DE BİLGİMİZ DE

COK SUKUR MEVCUT!!!

Mezuniyetimizde etmiş olduğumuz Hemşirelik yeminimize her zaman sadık kaldIk, sadik kalmaya da devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasin.

Şahsım, 19 yıllık meslek hayatımda mesteklaşlarımla birlikte bir çok FELAKET VE SALGIN (Kuş gribi, domuz gribi, sel ve yangın) denilebilecek olayla karşı karşıya kaldık ve bu olaylarda Karsi her zaman mesleğimizin sorumluluklarını hassasiyetle, sogukanli ve citdiyetle icra ettik.

Mesleki eğitimimizi alırken bu tip salgınlarla ve hastalıklarla nasıl baş edeceğimizi en iyi ve en kaliteli şekilde öğrendik, bilinçlendirildik.

Bugün Korona virüsle mücadele edecek mesleki bilgiye ve enerjiye sahip olduğumuz da şüphesizdir.

İşimizi her zamanki hassasiyetimizle elimizdeki tüm imkanlar çerçevesinde icra etmeye de devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Son günlerde mesleğimizi icra ederken zor günler yaşadığımız ve hatta KORKTUĞUMUZ doğrudur..

Ama Korkumuz Korona virüsü ile enfekte olmak değil, zor günler yaşamamızın nedeni tahlil sonuçları korona virüsü pozitif gelen hastalarla Yan Yana olmamiz da değil.

Zor günler yaşamamızın nedeni; evladımızı, ailemizi, arkadaşlarımızı, sevdiğimizi göremememiz,

bir çok sosyal aktivitemizi yapamamamız,

doğaya çıkamadan kapalı alanda kalmak zorunda olmamızdır. Korkumuzun nedeni;

evladımızın, ailemizin, dostlarımızın ve arkadaşlarımızın yani yakın çevremizdeki tüm sevdiklerimizin Korona virüsü ile enfekte olmaları ihtimalidir.

Zor anlar yaşadığımız doğrudur ama görevlerimizin zorluğundan veya riskinden değil, karantina ortamında hastaları ve kendimizi koruma adına giydigimiz özel kıyafetlerin aşırı sıcak tutması ve aşırı terletmesi,

görev esnasında taktığımız maskeler ve gözlüklerle rahat nefes alamamamızdandır.

Ben ve tüm meslektaşlarım bugün karantinada bu görevi gönüllü kabul ederken;

ne para, ne ödül, ne de takdir beklentisi ile Kabul etmedik.

Biz bu görevi tercih etmemiz tamamen mesleki etik ve insan hayatina vermiş olduğumuz önemden ve deger den dolayıdır.

Eminim ki

tüm meslektaşlarım da aynı görev verilse aynı şekilde gururla görevlerini en hassas şekilde yaparlardı.

Şükredelim ki şu anda gönüllü olarak yapma durumundayız.

Zorunlu olacağımız günler gelmesin inşallah.

Dün olduğu gibi bugün de biz mesleğimizin gereğini en iyi şekilde yapıyoruz ve bundan da gururluyuz. Ancak bizler bu görevi gönüllü olarak yaparken siz değerli HALKIMIZDAN şunu bekleriz;

Lütfen kaliteli yaşayacagınız hayatı, korku ve panik olup yada aksine Ciddeyetten uzak hafife alıp boş vermişlikle dışarıya çıkıp, kendinizin ve sevdiklerinizin hayatını tehlikeye sokarak Korona Virüsle enfekte olmayın.

Lütfen

Hükümet edenlerin ve bilir kişilerin ortaya koymuş oldukları koruma tedbirlerine bir süre olsun uymaya çalışın. Aileniz için, Ülkemiz IÇIN, insanlik icin.

Lütfen,

Evlerinizden ÇIKMAYIN.

Bunu yapmazsanız, Korona Virüsü kapıp hatta virüsü yayıp AGIR olan iş yukumuzu daha da ağırlaştırırsınız.

Lütfen,

EVLERİNİZDE KALIN,

sağlıklı olun ve/veya illa ki evinizden çıkmanız gerekiyorsa tüm koruyucu önlemlerinizi alın ki bizim de AKLIMIZ ailemizde, sevdiklerimizde ve siz değerli halkımızda kalmasın.

Kalmasın ki; aklımızı, fikrimizi, gücümüzü, enerjimizi İŞİMİZE verelim.

Sizler bilinçli davrandıkça, bizler de daha güvende hissedelim ve HEP BERABER insan oğlunun başına gelmiş bu müsibet virüsü de diğer virüsler gibi def edelim.

LÜTFEN!!

SAĞLIKLI YARINLAR İÇİN,

LUTFEN EVİNİZDE KALIN, CİDDİYE ALIN, SEVDİKLERİNİZLE SAĞLIKLI OLUN. .

Hep beraber mutlu ve huzurlu olalım.

HADİ HEPİMİZE KOLAY GELSİN.

Saygilarimla

Oguz KOSE