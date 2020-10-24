Karantina kurallarına uymayan 4 kişi hakkında yasal işlem

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir karantina otelinde kalmakta olan dört kişinin dün kalmakta oldukları odalarından dışarıya çıkarak yasal emirlere riayetsizlik ettikleri bildirildi.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23.10.2020 tarihinde, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir karantina otelinde kalmakta olan S.Ç.(K-18), A.A.C.(E-26), A.B.B.(E-20) ve A.F.(E-18)’nin kendilerini izole etmek zorunda oldukları halde, kalmakta oldukları odalarından dışarıya çıkarak yasal emirlere riayetsizlik edip, hayatı tehlikeye koyabilecek bulaşıcı bir hastalığın yayılmasına yol açma olasılığı bulunan ihmalde bulundukları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020, 13:37