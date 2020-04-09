Karantina otelde kalan baba Ekinci: "Annenizin evinde olsanız bu kadar iyi bakılmazdınız"

Lapta’da kız çocuğunun koronavirüs pozitif çıkması üzerine, tedbir için Lapta’da bulunan Celebrity Otel’de gözlem altına alınan Mustafa Seten Ekinci bugün orada 3.cü gününde.
Ekinci,otel hizmetinde sağlanan koşulların çok iyi olduğunu aktardı; “Annemizin evinde olsak bu kadar iyi bakılamazdık” dedi.Ekinci, sağlanan koşulların çok iyi olduğunu belirterek, odasında internet, televizyon ve radyonun bulunduğunu söyledi.
İşte o açıklama;
DEGERLI DOSTLAR ONCELIKLE HEPINIZE BU ZOR SÜRECTE BANA DESDEK OLDUGUNUZ ICIN AYRI AYRI TESEKUR EDERIM.. SOSYAL MEDYADA OKUMUS OLDUGUNUZ KARANTINA SARTLARI ILE ILGILI SIZI BILGILENDIRMEK ISTEDIM BILDIGINIZ GIBI LAPTADAKI KARANTINA OTELI OLAN CELEBRITY HOTELDE 3.GUNUM....
FOTOGRAFLARDA DA GORECEGINIZ UZERE GUNE SAGLIKLI BIR KAHVALTI ILE BASLIYORUZ SAAT 13.00 CIVARI OGLE YEMEGIMIZ ODAMIZA GETIRILIYOR AKSAMIDA 19.00 da CORBASINDAN TATLISINA KADAR BIR ZIYAFETLE TAMALIYORUZ...
SAGLIK ÇALIŞANLARI HER 2 3 SAAT ARA ILE ATESIMIZI ÖLÇUP HERHANGI BIR SIKAYET YADA IHTIYACIMIZ OLUP OLMADIGINI ODAMIZA GELIP SORUYORLAR.SAHSI IHTIYACLARIMIZ YINE SAGLIK CALISANLARI TARAFINDAN BOLGEDEKI MARKETLERDEN TEDARIK EDILIYOR... INTERNET, TELEVIZYON,RADYO KI BUNLAR KANIMCA BU SURECTE LUKS SAYILIYOR FAZLASI ILE VAR...
YANI ANLATMAK ISTEDIGIM LUTFEN KIMSE SIKAYET EDIPDE INSANLARI TEDIRGIN ETMESIN ANNENIZIN EVINDE OLSANIZ BU KADAR IYI BAKILMAZDINIZ...
Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2020, 16:54