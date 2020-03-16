Karantina ve alınan tedbir kararlarına uymayanlara yasal işlem

16.03.2020 tarihinde yurt dışından gelerek KKTC’ye giriş yapan ve 14 gün karantina süresini evinde geçirmesi gereken M.N.K.(E-77)’nin, yasal emirlere uymayarak, Güney Kıbrıs’a geçmek maksadıyla aynı gün saat 10:00 sıralarında Metehan Kara Giriş Kapısına giderek KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, 13.03.2020 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından koronavirüsü ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması hususunda karar alındığı halde; 16.03.2020 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Avrupa Kuru temizleme isimli iş yeri ile Girne’de faaliyet gösteren King Prawn Sea Food Market & Restaurant isimli iş yerlerinin yasal emirlere uymayarak açık oldukları saptandı.

Polis Genel Müdürlüğü, her iki iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.