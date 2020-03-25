Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, karantinada olan gençlere destek veriyor.

Birlikten yapılan açıklamada, gençlere karantinada oldukları süre boyunca, fiziksel aktivite seviyelerini artırmak ve bedensel sağlıklarına katkı sağlamak için gönüllü fizyoterapistlerle her gün saat 15.00’te zoom programı üzerinden online ve canlı egzersizler yaptıracakları belirtildi.

Açıklamada, bağlantının her gün 14.45’te gönderileceği belirtilerek, link için “cyprus physio instagram” hesabının takip edilmesi istendi.