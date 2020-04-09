Karantinaya alınan hastanede duygulandıran görüntü... Anne: "Biz iyiyiz daha da iyi olacağız"

Lapta’da Kovid-19 testi pozitif çıkan çocuğun babası Mustafa Seten Ekinci, kızıyla temasta bulunduğunu ifade ederek kendini karantinaya aldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Bugün de Lapta’da Kovid-19 testi pozitif çıkan çocuğun annesi hastanede fotoğraf paylaşarak "biz iyiyiz ve gün geçtikçe daha da iyi olacağız"dedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan kız çocuğunun Annesi ve birlikte çekilmiş fotoğrafları hem duygulandırdı hem de iyi olmaları herkesin yüreğine su serpti. Anne Nuray Muhtaroğlu,Kıbrıs Genç Tv haber merkezinden Muazzez Gazihan'a açıklamada bulunarak "biz çok iyiyiz bize çok iyi bakıyorlar" dedi.

Bu yaşananların zor bir süreç olduğunu belirten Anne Nuray Muhtaroğlu,"günümüz bir odada çocukların ellerinde tablet internette girerek burada günlerin geçmesini bekliyoruz" dedi.

Kız'ının ödevlerini de ihmal etmediğini söyleyerek bir odanın içinde ne kadar iyi olunabilir ki diyen anne kapının önüne bile çıkmak yasak diyerek,herkesi evde kalmaya çağırdı. "Biz kendimizi ne kadar izole etsekde olmadı" diyerek,bunun utanılacak ya da saklanacak bir yanı yoktur dedi.Şu anda kızında herhangi bir semptom ve belirti olmadığından bahsederek henüz tedaviye başlanmadığını açıkladı.

Anne Nuray Muhtaroğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımı;

Biz iyiyiz ve gün geçtikçe daha da iyi olacağız , ne kadar da kendimizi izole etsek olmadı. Bunun hicbir şekilde utanılacak ya da saklanacak bir yanı yoktur. Bizimle ilgilenen herkese teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki # EVINIZDE KALIN#

NOT:Haber ailenin kendi izni ve isteğiyle yapılmış fotoğrafları da paylaşabilmemizde bir sakınca olmadığını belirttiler.Ama biz yine kimseyi rencide etmeme konusunda hassas davranarak fotoğrafları çocukların yüzünü saklayarak yayınlıyoruz.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2020, 17:45