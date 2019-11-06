Karaoğlanoğlu'nda bıçakla yaralama: Saldırgan tutuklandı

Karaoğlanoğlu’nda bıçakla saldırıp 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, bugün saat 02.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda bir site içerisinde meydana gelen olayda, M.A.M.A.(E-29), aynı site içerisindeki iki daireye kasti hasar verdikten sonra tasarrufunda bulunan bıçak ile aynı sitede sakin Ecem Kocadeveci’yi sol el serçe parmağından, Doğuş Yılmaz’ı da sol omuz kısmından yaraladı. Aynı şahıs apartmanın giriş katındaki otopark alanı içerisinde bulunan Aşkın Edip Gülen’e ait aracın kaportasına ve cam sileceklerine ise hasar verdi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.