Karaoğlanoğlu’na 75 kg yağış kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 75 kg ile Karaoğlanoğlu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik süredeki yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Karaoğlanoğlu 75 kg/m², Girne 46 kg/m², Tatlısu 45 kg/m², Alevkaya 44 kg/m², Esentepe, Taşkent 43 kg/m², Beylerbeyi 40 kg/m², Zafer Burnu 38 kg/m², Boğaz, 37 kg/m², Değirmenlik 28 kg/m², Alsancak 26 kg/m², Kalkanlı 24 kg/m², Kantara 22 kg/m², Dipkarpaz 21 kg/m², Koruçam, Ziyamet 20 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 18 kg/m² arası yağış kaydedildi.