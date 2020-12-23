Karaoğlanoğlu'na ağaç dikimi yapıldı

Girne Belediyesi Karaoğlanoğlu Şht. Mümtaz Uçar Sokak’ta belediyeye ait yeşil alanda ağaçlandırma yaptı.

Belediye Cumartesi günü saat 11.00’de Beylerbeyi bölgesinde bulunan Fidan Sokak’ta fidan dikecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Meclis Üyesi Hatice Aşık, Karaoğlanoğlu Muhtarı Hüda Hüdaverdi ve Zeytinlik Kesimi Muhtarı Esat Atış’ın katıldığı ağaçlandırma çalışmalarında ağırlıklı olarak zeytin ve meyve ağacı dikimi yapıldı.

Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekerek, Girne’de bulunan belediyeye ait boş arazileri de ağaçlandırmak için çalışmalar yapılacağını belirtti.

Küresel ısınmanın arttığı bu dönemlerde dikilen bir fidanın bile çok önemli olduğunu kaydeden Güngördü, gelecek nesillere daha yeşil bir Girne bırakmak için ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020, 15:48