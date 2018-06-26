KARAOĞLANOĞLU’NDA 2 KİŞİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI



Karaoğlanoğlu’nda, 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün saat 15.00 sıralarında T.S.K’nın (E-28) kaldığı evde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile ilgisi görülen Z.U’nun (E-26) üzerinde ve kaldığı evde yapılan aramada ise yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ile içinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan iki sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.

Polis zanlıları tutukladı