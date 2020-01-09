Karaoğlanoğlu’nda uyuşturucu...İki kişi tutuklandı

Karaoğlanoğlu’nda iki kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün, Karaoğlanoğlu’nda S.A.G.(K-22)’nin ikametgahında yaklaşık 9 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet hap bulundu; ikametgahta misafir olarak bulunan E.M.V.(E-33)’nin üzerinde yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve söz konusu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 9 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 1 adet hassas terazi bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

İLAÇ VE ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET

Lefkoşa’da dün Y.Ş.(E-50)’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada yeşil reçeteye tabi muhtelif markalarda toplam 367 adet hap bulundu. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Yetkili makamlara beyan etmeden üzerinde 200 bin 500 ABD doları ile Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapmak isteyen Y.Ç.(E-23) tutuklandı. Yasalara göre 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para hakkında yetkili makamlara bilgi verilmesi gerekiyor.

KAYIP ŞAHIS

Lefkoşa sakini Gamze Güneş (K-30)’in 27 Aralık 2019 tarihinde çalışmakta olduğu iş yerinden ayrıldığı ve o günden beridir haber alınmadığı kaydedildi. Bahse konu şahıs aranıyor.