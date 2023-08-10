Karapaşaoğlu: “Ali Kişmir yalnız değildir”

Yeni Kıbrıs Partisi Sekretarya üyesi Halil Karapaşaoğlu, gazetecilere yönelik sistematik bir saldırı içerisinde olunduğunu ileri sürerek, gazeteci ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmire açılan dava karşısında susmayacaklarını, Ali Kişmir’in yalnız olmadığını belirtti.

yazılı açıklamasında, yapılan baskılar neticesinde siyasiler ve gazetecilerin büyük oranda susturulduğunu ifade ederek, bütün baskılara rağmen direnen siyasiler ve gazeteciler olduğunu, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in de bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’e 3 yıl önce kaleme aldığı bir yazı nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 yıla kadar hapislik cezası öngören suçla ceza davası açıldığını anımsatan Karapaşaoğlu, genel teamül olarak savcılık farklı tutum almazsa Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmalar başladığında Ali Kişmir’in özgürlüğünden mahrum kalacağını ve tutuklu yargılanacağını belirtti.

Karapaşaoğlu, 6 Ekim tarihinde Lefkoşa’da mahkemede görüşülecek davaya karşı ülkenin bütün yurtseverlerini, direnişçilerini Kişmir ile dayanışmaya çağırdı.