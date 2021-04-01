"Karar, tamamen yasa dışıdır"

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin, hükümetin “4 aylık süre ile hayat pahalılığını yasa gücünde kararname ile dondurması” kararının tamamen yasa dışı olduğunu savundu.
BASS olarak hayat pahalılığının dondurulmasının ülkede yaşayan tüm emekçi kesimlerin daha da fakirleşmesine yol açacağına işaret eden Yeltekin, dövizin yükselmesine çare bulamayan, asgari ücreti sefalete çeviren, piyasayı kontrol edemeyen, ülkede hiçbir kesim üzerinde etkili olamayan hükümetin aldığı tek kararın halkı fakirleştirmek, bu topraklardan göç ettirmek olduğunu savundu.