"Karar, tamamen yasa dışıdır"

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin, hükümetin “4 aylık süre ile hayat pahalılığını yasa gücünde kararname ile dondurması” kararının tamamen yasa dışı olduğunu savundu.

Yeltekin yazılı açıklamasında, hükümete “ülkeyi yönetemeyen, hiçbir ekonomik akla sığmayan, kamuda tasarruf tedbirlerini alamayan üçlü kararnameler ile hala daha müdür/müsteşar atayan düşünceler, hayat pahalılığını dondurma kararında kamu görevlileri, emekliler, sosyal sigorta emeklileri, asgari ücretliler, fakir fukara yardımı alanlar etkilenirken piyasada bulunan tüm temel ihtiyaçların ve yan ürünlerin de fiyatları dondurulabilecek mi?” eleştirisinde bulundu.

BASS olarak hayat pahalılığının dondurulmasının ülkede yaşayan tüm emekçi kesimlerin daha da fakirleşmesine yol açacağına işaret eden Yeltekin, dövizin yükselmesine çare bulamayan, asgari ücreti sefalete çeviren, piyasayı kontrol edemeyen, ülkede hiçbir kesim üzerinde etkili olamayan hükümetin aldığı tek kararın halkı fakirleştirmek, bu topraklardan göç ettirmek olduğunu savundu.