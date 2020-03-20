"Kararı Anayasa Mahkemesine götürüp götürmeyeceğimize yetkili kurullarımız karar verecek"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhuriye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen, cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi kararına ilişkin açıklama yaptı.

Karara neden ret oyu verdiklerini açıklayan Arıklı, “bu kararı Anayasa Mahkemesine götürüp götürmeyeceğimize, ileriki günlerde toplanacak olan Parti yetkili kurullarımız karar verecektir.” Dedi.

Arıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“YDP, Gerek Başbakanlıkta ve gerekse Cumhurbaşkanlığında varılan mutabakat gereği seçimlerin 6 ay süre ile ertelenmesine ve Sayın Cumhurbaşkanın da bu süre içerisinde görevine devam etmesine destek vereceğini açıklamıştı. Ne var ki Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıda Sayın Cumhurbaşkanından iki konuda hassasiyetimize dikkat etmesini rica ettik.

Bunlardan birincisi, bu süre içerisinde örtülü ödeneği kullanmaması, İkincisi ise Kıbrıs konusunda herhangi bir girişim yapmaması idi. Çünkü YDP olarak Cumhurbaşkanının örtülü ödenek konusunu Anayasa Mahkemesine götürmüştük. Bu dava görüşülmeyi bekliyor.

Kıbrıs konusu ise Sayın Cumhurbaşkanı ile ters düştüğümüz bir konu idi. Sayın Cumhurbaşkanının Meclisi yok sayarak yaptığı açılımları sürekli eleştiren bir parti idik. Sayın Cumhurbaşkanı da o toplantıda bu taleplerimize olumlu yaklaşmıştı. Biz de bugün Meclise sunulacak olan karar metnine; "Cumhurbaşkanı bu süre içerisinde dış temaslarını Meclisten alacağı yetki ile yapar" cümlesinin eklenmesini istedik. Maalesef diğer siyasi partiler buna karşı çıktılar ve bu cümlenin Metinde yer almasına izin vermediler. Seçim manifestomuzda da yazdığımız gibi; Anayasamızda belirtilen Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri arasında müzakerecilik yetkisi yoktur. Cumhurbaşkanı bu görevi teamülden yürütür. Yine Anayasamızın 3. Maddesi, hiç kimsenin kaynağını bu Anayasadan almadığı yetkiyi kullanamayacağını söyler. Bize göre Cumhurbaşkanı müzakere görevini yürütecekse, bu yetkiyi ona Meclis vermelidir. Biz bu düşüncemizi aylardan beri savunuyor, her platformda dile getiriyoruz.

Hal böyle iken Meclisteki diğer siyasi partiler bizden, dün söylediklerimizi unutmamızı, ilkelerimizi çiğnememizi ve Sayın Cumhurbaşkanına Meclis kararı olmadan Müzakere yetkisinin verilmesine onay vermemizi istediler. YDP ilkeli bir partidir. Kararlarını rüzgarlara göre değiştiren bir parti değildir. Bu sebeple bugünkü karar metnine üzülerek hayır dedik.”