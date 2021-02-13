Kararlar açıklanacak

Kararlar açıklanacak
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Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor.
Başbakan Ersan Saner başkanlığında gerçekleşecek toplantının saat 11.00’de başlayacağı açıklandı. 

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