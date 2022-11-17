Karataş: “Demokratik olmayan ortamlarda olağan yöntemlerle mücadele edemezsiniz”

Halkın Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Sine-i Millet Komitesi Başkanı Çağın Çağatay Karataş, meclis içinde muhalefetin yok sayıldığını öne sürerek, “Böyle demokratik olmayan bir ortamda demokratik yöntemlerle mücadele edemezsiniz, işte Halkın Partisi bunu gördü, o sebeple sine i millet kararı aldı” dedi.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre Karataş, Hakikat'te programa katılarak yerel seçimleri ve gündemi değerlendirdi.

Karataş, ana muhalefet partisinin üzerine düşeni yapmadığını savunarak, “Bizim başlattığımız bu hareketin ses getirebilmesi için en başta ana muhalefet partisinin de bize katılması gerekirdi. Çünkü hem gayrı meşru hükümet diyeceksiniz, hem de meclis içinde bu hükümetle uzlaşmaya çalışarak hükümeti meşrulaştıracaksınız. Hem Anayasaya aykırı diyeceksiniz hem de anayasaya aykırı bir seçim tarihinde hükümetle anlaşacaksınız. Yine Anayasaya aykırı olduğunu düşündüğünüz bir yasa ile seçime gideceksiniz. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman büyük bir paradoks ortaya çıkmıyor mu? Bu gerçekten halkı düşünerek mücadele etmek mi yoksa kendi statünü düşünerek mücadele edermiş gibi yapmak mı?” dedi.

- “Enflasyona karşı aylar öncesinde öneriler sunduk”

Karataş, ciddi tasarruf politikalarının üretilmesi gerektiğine değinerek, “Enflasyon durdurma stratejilerine kafa yormamız gerekiyor. Dünyada enflasyonla boğuşuyor sürekli bir çözüm üretme peşindeler, destek paketleri oluşturuyor, tasarruf etme yoluna gidiyorlar. Biz Halkın partisi olarak aylar öncesinde önerilerde bulunmuştuk fakat bu öneriler dikkate bile alınmıyor” ifadelerini kullandı.

Devlet yönetiminin başarısının yalnızca maaş ödemek olmaması gerektiğini kaydeden Karataş, gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşünen yönetimlerin iktidara gelmesi gerektiğini vurguladı.

- “Bu adayı bilişim üssü yapabiliriz”

Karataş, çevre dostu, sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin güdülmesi ve ilerlenmesi gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

“Bu ada neden bir bilişim üssü olmasın? Toplumsal hedeflerimizi doğru zemine oturtup doğru yerlere yatırımlarımızı yaparsak hayallerimizin gerçek olmaması için hiç bir sebep yok. Bilim ve teknolojiyi etkin kullanırsak tanınırlığımız da sağlanır.”

Karataş “Biz devlete inanan bir partiyiz. Bu çürümüş siyaseti yok edebilmemiz için, kendine yetebilen, kendi kendini yönetebilen, güçlü bir devleti yeniden inşa edebilmemiz için sağ, sol demeden toplumsal düşünüp, toplumsal hareket etmemiz gerekiyor. Başka çıkış yolu yok gibi görünüyor” diye konuştu.