Karavezirler, kadın personel ile bir araya geldi

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde kadın personelle bir araya geldi.

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, göreve geldiği sürede belediye personeliyle uyumlu bir çalışma içerisinde olduğunu dile getiren Karavezirler, tüm kadınların çok değerli olduğunu söyledi.

Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi’nin bir aile ortamı içerisinde çalıştığını belirterek, başta personeli olmak üzere, tüm belde halkının ve tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Personelle görüşmesinde Karavezirler’e eşi Mürvet Karavezirler de eşlik etti.