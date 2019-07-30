Karayolları Dairesi, yol yapımıyla birlikte bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nabağlı Karayolları Dairesi, ülkenin çeşitli bölgelerinde yol yapımıyla birlikte bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz ay sonu başlatılan Dörtyol-Beyarmudu yolundaki bakım onarım çalışmaları tamamlanırken, Haspolat-Taşkent yolundaki tamirat işlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Diğer yandan Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ile Lefkoşa-Güzelyurt bölünmüş yolunun Gönyeli çemberi ile Yılmazköy kavşağı arasındaki kısımda, yaklaşık bir ay önce başlayan bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Fuar Alanı kavşağından Hamitköy ışıklarına kadar olan bölümde bakım onarım işleri büyük oranda tamamlanırken, Fuar Alanı kavşağından Lefkoşa-Güzelyurt bölünmüş yolundaki Yılmazköy kavşağına kadar olan bölümde, çökme ve bozulmaların tamiri sürüyor.

Söz konusu güzergahta bakım onarım çalışmaları sırasında 5 bin 500 metrekarelik bir alanın asfaltlanması için toplam 2 bin ton asfalt kullanılacak.

25 kilometrelik güzergahta asfaltlama, kısmi çizgileme, banket düzenleme ve korkuluk çakımının yapılacağı bakım onarım çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Bu arada Karayolları Dairesi tarafından ihale edilen Girne-Lefkoşa ana yolundaki bakım onarım çalışmaları kapsamında Ciklos bölgesindeki tamirat işleri tamamlanarak yol çift şerit olarak trafiğe açılmıştı. Aynı güzergahta, St. Hilarion Kalesi kavşağı ile Dr. Salih Miroğlu Koruluğu arasındaki bölümde ise tamirat işleri sürüyor.

Karayolları Dairesi, geçtiğimiz haftalarda kendi imkanlarıyla Kuzey Sahil Yolu’nun bazı noktalarına ve Çamlıbel-Geçitköy Yolu’nda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Ocak 2019’da başlanan Kaleburnu-Sipahi Yolu II. Etap yapım çalışmalarının sonuna gelindi. Yolun Ağustos ayında resmen trafiğe açılması bekleniyor.