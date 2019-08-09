Kardeşini dolandırdı, tutuklandı

Lefkoşa’da arsa alacağı vaadiyle kardeşini 88 bin 500 TL dolandıran bir kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre, adı ve soyadının ilk harfleri S.G. olarak açıklanan 49 yaşındaki erkek, sahte davranışla kardeşine arsa alacağı gerekçesiyle, kardeşinden toplamda 88 bin 500 TL aldı ancak bu parayı tasarrufuna geçirdi.

Zanlı tutuklandı, hakkındaki soruşturma sürüyor.

ERCAN’DAN 24 BİN 360 ABD DOLARI VE 9 BİN 550 TL NAKİTLE ÇIKMAK İSTEDİ

Ercan Havalimanı’ndan, dün, yasanın öngördüğü rakamın üzerinde nakit parayla çıkmak isteyen bir yolcu hakkında yasal işlem başlatıldı.

T.B. (E-47) adlı yolcunun dün öğleden sonra 24 bin 360 ABD Doları ve 9 bin 550 TL nakit parayı, yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildiği kaydedildi.

Para ve Kambiyo Yasası’na göre, 10 bin Euro veya muadili döviz veya TL’den fazla para, yetkili makama beyan edilmeden yolcu beraberi yurt dışına çıkarılamıyor.

GİRNE’DE İZİNSİZ İKAMETTEN BİR TUTUKLU

Girne’de polisin suçla operasyonel mücadele çalışmaları çerçevesindeki denetimlerde bir kişi, izinsiz ikametten tutuklandı.