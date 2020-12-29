Kargı Sokak’taki kanalizasyon çalışmaları başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Küçük Kaymaklı bölgesinde Kargı Sokak’taki kanalizasyon sorununun çözümlenmesine yönelik kanalizasyon çalışmalarına başlayacağını duyurdu.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, LTB’nin ülkedeki koronavirüs salgın süreci nedeniyle belediyecilik açısından da farklı bir yıl olan 2020 yılını kanalizasyon altyapı ihalesi ile kapatacağı belirtilerek, 218 bin TL ihale bedeli olan proje ile Kargı Sokak’ta 140 haneyi kapsayacak, 300 metrelik bir ana kanalizasyon hattı borusunun döşenmesinin hedeflendiği bildirildi. Projenin, 100 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

“HAMİTKÖY KANALİZASYON PROJESİ İHALE AŞAMASINA GELDİ”

Açıklamada, Belediyenin Hamitköy için 45.5 Milyon TL’lik (5 milyon euro) Avrupa Birliği (AB) finansmanlı projede ihaleye çıkılma aşamasına geldiği de bildirildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın, LTB’nin Hamitköy Kanalizasyon Projesi konusunda üzerine düşen sorumlukları tamamladığını ve AB’nin ilgili ofislerinin kendi süreçlerini de tamamlaması ile birlikte ihale aşamasına gelineceğini belirttiği kaydedildi.

Başkan Harmancı’nın, LTB’nin 2021’de 2 bin 100 bina ve 3 bin 900 haneyi kapsayacak “dev projenin” hayata geçmesi için çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceği yönündeki ifadesine de yer verildi.