Karı-koca kavgası: Evi ve dükkanı ateşe verdi, kocasını bıçakladı

Karı-koca kavgası: Evi ve dükkanı ateşe verdi, kocasını bıçakladı
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Pile’de, karı koca arasında çıkan kavga maddi hasar ve yaralanmayla sonuçlandı.

Evi ve berber salonunu ateşe veren, eşini de sırtından bıçaklayan 33 yaşındaki kadın tutuklandı.

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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Pile’de Y.K.(K-33) ve eşi M.K.(E-32) tartıştı.

Y.K., yatak odasındaki yastığı çakmakla tutuşturarak evi kundakladı ve eşi M.K.’yi sırtından bıçakladı. Y.K. evlerinin karşında bulunan ve eşinin işlettiği berber salonundaki eşyaları da çakmakla tutuşturdu. Sırtından yaralanan M.K. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken Y.K. tutuklandı, maddi hasara neden olan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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